Появились подробности о работе вагнеровцев в Сирии

Представители командования ЧВК «Вагнера» на условиях анонимности рассказали СМИ о деятельности частной военной компании в Сирии.

«Договоры с бойцами заключаются на геологоразведку, на работу на нефтяных промыслах, но с оговоркой: работать придется в районе боевых действий, и нужно быть готовым взять в руки оружие», — утверждается в материале. Сирийская кампания ЧВК началась в 2015 году. «Группа Вагнера» выполняет боевые задачи, численность, как утверждают неназванные командиры, составляет порядка 2 тыс. человек. К ЧВК прикомандирован отряд «Карпаты», который состоит из 300 казаков с украинским гражданством. Всего, утверждает командир, на стороне правительственных войск якобы служит до 8 тыс. россиян, сообщает «Радио Свобода»

«Русские лучше всех воюют. Видел я, как чеченцы в Сирии воюют. Если настоящий джигит увидит, что есть возможность ему включить заднюю и никто не узнает об этом в родном кишлаке, то он ее включит», — заявил один из источников. Новобранцев берут не младше 25 лет, у них не должно быть криминального прошлого и сотрудничества с «конкурирующими организациями». Утверждается, что «категорически не берут чеченцев».

«Он может вопросы задавать — сколько ты будешь думать времени на то, чтобы убить? Можно ли не убивать, — чисто проверяют, насколько ты воин. Потому что бывает, настроен миллионы зарабатывать, приехал, первый бой, он — не, не надо денег, верните меня назад», — приводятся слова одного из членов ЧВК. Также проводится разговор с психологом.

Бойцы ЧВК летят на чартерах из Ростова-на-Дону или Моздока в Хмеймим, часть плывут на большом десантном корабле.

«Вообще четкое взаимодействие, временами даже аж приятно, настолько красиво поддерживает и авиация, и артиллерия», — говорит один из командиров. Боевые задачи ставит сирийское командование, но работа координируется с ВКС России.

Он отметил, что наступление начинают авиация и артиллерия, которые «отрабатывают» нужный район, после чего бойцы ЧВК идут на штурм. Полноценные боевые действия, говорит один из командиров, ЧВК не ведет, только «расширяет зоны влияния, берет под контроль территории, как правило, нефтяных и газовых месторождений, и эти территории охраняет». Иногда приходится выбивать боевиков из соседних позиций.

«Ходит слух, что «Вагнер» — проект «Мясорубка». Куда девать ополчение [из Донбасса]? Идиотов первой волны, идейных? Это страшные люди, это катализатор общества, они могут будоражить, как дрожжи. А тут и интересы страны поддерживаются, и дрожжей поменьше остается», — говорит один из командиров. Общей цифры потерь источники не назвали. Один из источников заявил, что с 2015 года в Сирии погибло до 400 россиян, причем погибших иногда якобы не доставляют на родину, по договору бойцов могут хоронить на месте гибели.

«И забрали танки, оружие. Все, что выдали раньше, все забрали. Вагнера воюют сейчас сирийским оружием», — говорит один командир. На вооружении бойцов ЧВК в начале сирийской кампании были российские танки Т-90, Т-72, БТР, бронеавтомобили «Водник», «Выстрел», «Рысь», «Тигр». Но в 2016 году после якобы ссоры Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу «снабжение вагнеровцев резко ухудшилось».

«Там такая война, что не церемонятся, все прекрасно понимают, что плен — это смерть через пытки», — сказал один из источников. Утверждается, что бойцы ЧВК не сдаются в плен и не берут пленных сами.

Про разбитую американской авиацией колонну заявили, что 200 погибших — преувеличенная цифра, максимум 15 человек. Остальные — раненые.

В понедельник в Сети появились фото якобы базы ЧВК «Вагнера» в Краснодаре.

ЧВК Вагнера — российская частная военная компания, сотрудники которой принимали участие в боевых действиях на стороне провозглашенных республик Донбасса, а также в Сирии. В июне 2017 года ЧВК Вагнера включили в санкционный список США.