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Климкин поставил диагноз Собчак
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В МИД Украины сравнили просьбу Собчак о въезде в Крым с «политической шизофренией» 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава МИД Украины Павел Климкин назвал обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании «политической шизофренией».
«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал Климкин в твиттере.
Накануне Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма.
>> В Крыму ответили на слова Собчак
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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