Климкин поставил диагноз Собчак

В МИД Украины сравнили просьбу Собчак о въезде в Крым с «политической шизофренией»

«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал Климкин в твиттере.

Накануне Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей въехать на территорию Крыма.

Мене всі про Собчак і окупований Крим питають, начебто інших тем нема. Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія. Звичайно, політична 1/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 марта 2018 г.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.