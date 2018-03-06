России пригрозили санкциями из-за отравления Скрипаля

Великобритания выступила за продление санкций против России

Великобритания выступает за продление санкций в отношении России и рассмотрит возможность введения дополнительных мер в том случае, если версия о "российском следе" в инциденте в Солсбери подтвердится.

Полиция Уилтшира в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Джонсон подтвердил, что речь идет о экс-полковнике ГРУ Сергее Скрипале и его дочери Юлии. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман

"Мы реагировали на это, сначала введя односторонние меры после смерти Литвиненко, потом изгнав четверых российских дипломатов в 2007 году и приостановив сотрудничество наших служб безопасности. Затем мы были одними из инициаторов ответа ЕС на аннексию Крыма и агрессию России на Украине, выразившегося в жестких санкциях…" — отметил Джонсон, отвечая во вторник в парламенте на срочный вопрос касательно инцидента и политики Британии в отношении РФ главы международного комитета парламента Тома Тугендхата. Отметив, что Россия регулярно нарушает нормы международного права и приведя в качестве примеров "аннексию" Крыма и действия на Украине, Джонсон подчеркнул, что британское правительство всегда реагирует на эти нарушения.

"Я ни на кого не указываю пальцем, но ни одна гибель невинного человека на британской земле не останется безнаказанной. Да, эта страна, возможно, будет платить цену за следование принципам и противостояние России, но, надеюсь, мы располагаем поддержкой обеих палат парламента в продолжении этой линии", — сказал Джонсон.