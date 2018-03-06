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В Бельгии впервые взыскали штраф за сексизм
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Определена цена оскорбления женщины в Бельгии 

Lenta.ru 16 часов назад
Фото: Eric Vidal / Reuters
Оскорбивший сотрудницу полиции бельгиец стал первым гражданином страны, которого оштрафовали за сексизм. Об этом сообщает The Guardian.
По информации издания, инцидент произошел, когда сотрудница правоохранительных органов остановила машину мужчины за нарушение правил дорожного движения. Бельгиец, имя которого не сообщается, должен будет выплатить 3 тысячи евро (209 тысяч рублей) за публичное вербальное оскорбление женщины. В случае, если он этого не сделает, ему может грозить лишение свободы сроком на месяц.
В то же время французская газета Le Soir утверждает, что первый случай наказания за сексизм был в 2016 году. Тогда во время ареста мужчина оскорбил женщину-полицейского. Его признали виновным в «унижении достоинства человека из-за его пола», пишет The Guardian.
Закон, предусматривающий наказание за проявление сексизма, был принят в Бельгии в 2014 году. Согласно ему, сексизмом признаются неуважительные слова или действия, основанные на половой принадлежности человека. Они подлежат уголовному преследованию, если произошло «унижения человеческого достоинства».
В январе сообщалось, что во Франции также предложили наказывать мужчин, отпускающих непристойные комментарии в отношении частей тела или внешнего вида женщин.
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