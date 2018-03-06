На выборах в Италии победила Россия

Партия евроскептиков "Движение пяти звезд" (M5S) и правая партия "Лига Севера" (Lega), возможно, стали главными победителями на выборах в Италии в воскресенье, учитывая, что доля обеих партий по итогам голосования резко выросла. В последние годы Россия налаживала отношения с партиями евроскептиков в Европе, и, заручившись преданностью как Lega, так и M5S, также должна выиграть от результатов голосования. Обе партии, которые могли бы иметь влияние в следующем итальянском правительстве, критиковали санкции против России и способны отменить их, если будут у власти. Лоренсо Фонтана, заместитель руководителя Lega, заявил в понедельник, что Москва будет довольна успешным результатом партии.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, мы хотим видеть Россию нормальным и естественным партнером Европы", — сказал он. На вопрос о том, поздравила ли Россия Lega с успехом на выборах, Фонтана отметил: "Я уверен, что они будут довольны нашим результатом. Со временем станет ясно, сможем ли мы иметь те отношения с Россией, к которым стремимся, но которые принципиально хотели бы больше для ЕС и итальянской экономики".

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время телеконференции во вторник заявил: "Победа правоцентристской коалиции на выборах — это внутреннее дело Италии, суверенное право итальянских граждан отдать свои голоса за политические силы, которые они считают приемлемыми для будущего своей страны. Мы хотим, чтобы Италия оставалась нашим партнером, и мы надеемся, что наши отношения с Европой будут процветать и будут основаны на принципах взаимной выгоды и взаимоуважения". В марте 2017 года Путин подписал "соглашение о сотрудничестве" с партией Lega, чтобы укрепить связи с антимиграционной, популистской партией.

На парламентских выборах в Италии лидером среди отдельных партий стало внесистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" — за него проголосовало примерно 33% избирателей.

Также Россия, похоже, сблизилась с партией евроскептиков "Движение пяти звезд", сообщив СМИ, что предыдущий лидер партии Беппе Грилло сменил тон, перейдя от критики до одобрения, в отношении России.

Очевидное налаживание Москвы отношений с партиями анти-истеблишмента и популистскими партиями в Европе не осталось незамеченным. В декабре в статье бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-помощника министра обороны Майкла Карпентера отмечено, что Россия активно помогает Lega и "Движению пяти звезд" в попытке повлиять на выборы в Европе. В статье в Foreign Affairs Байден утверждал, что у США есть доказательства участия России и ее поддержки партий M5S и Lega на конституционном референдуме в Италии, что привело к отставке премьер-министра Маттео Ренци. Байден также заявил, что партии получат еще больше поддержки после увеличения Россией политических сообщений в соцсетях, что приведет к выборам 4 марта. Лидер M5S Луиджи Ди Майо опроверг эти утверждения, заявив, что они "неприемлемы" и являются "ложной информаций без доказательств". Лидер партии Lega Маттео Сальвини также опроверг обвинения Байдена. "Ренци проиграл референдум и проиграет выборы, потому что итальянцы обладают здравым смыслом, а вовсе не потому, что так хочет Путин", — отметил он в декабре.

Однако Сальвини добавил, что "хорошие отношения с Россией являются стратегически важными для Италии и для итальянских компаний" и назвал санкции против Москвы "безумием", которое отменит партия Lega. В декабре Кремль отрицал, что оказывал финансовую поддержку любой из партий, а депутат от правящей партии Единой России заявил, что Москва занимает ту же позицию, что и Lega и M5S, однако не оказывала финансовую помощь этим партиям. В понедельник Фонтана из партии Lega раскритиковал продолжающиеся санкции, которые были установлены против России из-за присоединения Крыма, а также из-за ее роли в пророссийском восстании на востоке страны в 2014 году, заявив, что они вредят торговле между Россией и Италией. "Из-за геополитических проблем, которые не имеют ничего общего с Италией, были введены санкции в отношении России, которые нанесли ущерб итальянской экономике. Мы хотим отменить санкции в отношении России, мы хотим сотрудничать с ними, чтобы отменить радикальный ислам", — сказал он.

Партия M5S получила наибольшее число голосов по сравнению с любой другой партией в Италии, набрав 32,6%, правоцентристская коалиция, к которой принадлежит Lega, наряду с Forza Italia с бывшим премьер-министром Сильвио Берлускони, получила 37%. Ни партия, ни коалиция не получили достаточного количества голосов, которые позволили бы им управлять самостоятельно. Должны состояться переговоры с целью формирования правительства. Поскольку Lega была самой популярной партией правоцентристской коалиции, она будет играть наиболее заметную роль в переговорах и любом потенциальном правоцентристском правительстве.