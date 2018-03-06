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Против Украины готовят санкции
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СНГ может ввести санкции против Украины 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters
Содружество независимых государств обдумывает возможность введения санкций против Украины из-за неуплаты взносов, сообщают «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в дипломатических кругах России.
По словам собеседника издания, в течение четырех лет Киев практически не участвует в деятельности СНГ и не платит взносы. В связи с этим входящие в Содружество страны задумались о создании санкционного механизма, который бы заставил государства выполнять свои обязательства.
Постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов пояснил, что взносы государств — это единственный источник формирования бюджета Содружества, поэтому отказ Украины от добровольно взятых на себя обязательств сказывается на всех членах СНГ. Так, из-за действий Украины СНГ вынуждено экономить на аппарате, командировках и отдельных мероприятиях.
Шведов отметил, что ни страны СНГ, ни сам Киев не хотят, чтобы Украина покинула организацию. При этом он подчеркнул, что на данный момент внутри Содружества нет «способов принуждения к финансовой дисциплине». По его словам, об этом нужно подумать.
Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников в беседе с изданием сообщил, что вероятное создание механизма санкций не означает желания «ущемить» Украину. Однако Киев пользуется преимуществами вхождения в СНГ, не выходит из организации, но и не выполняет обязательств, поэтому он также считает разработку санкций правильным решением.
 Ещё 8 источников 
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