Безответственно: Трамп и Мэй недовольны ракетами Путина

Трамп и Мэй: слова Путина о новом оружии были «безответственными»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора пришли к выводу, что заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении «безответственны». Тезисы беседы опубликованы на сайте Белого дома.

Лидеры стран также осудили бомбардировки в Восточной Гуте и сочли, что сирийский режим, а также его союзники в лице России Ирана виноваты в срыве гуманитарной паузы.

Кроме того, Трамп и Мэй коротко обсудили внутриполитические проблемы, включая увеличение таможенных пошлин на ввоз алюминия и стали в США и приготовления к выходу Великобритании из состава Европейского союза

Президент России Владимир Путин 1 марта в ходе ежегодного послания Федеральному собранию презентовал новейшее российское вооружение, что вызвало широкий резонанс на Западе.

Стоит отметить, что в разговоре с британским премьером президент США впервые отреагировал на презентацию Владимира Путина. Тем не менее, на выступление российского президента в тот же день отреагировало оборонное ведомство США . В Пентагоне заявили, что «полностью готовы отразить любые угрозы».

По словам представителя министерства обороны США Даны Уайт, Пентагон совершенно не был удивлен заявлениями президента России о новых вооружениях. «Это оружие, которое мы обсуждаем, разрабатывается уже очень давно. Так что наша ядерная доктрина принимает это во внимание», — заявила она.

Уайт также подчеркнула, что позиция Вашингтона не изменилась ни на йоту — американские военные продолжат настаивать на том, что их система противоракетной обороны «не направлена на Россию», а также заявила, что ПРО США нацелена на «сдерживание угроз».

Представитель Пентагона добавила, что вооруженные силы США готовы защищать американскую нацию «несмотря ни на что». Телеканал CNBC, комментируя заявления Пентагона отметил, что последний принятый США военный бюджет размером в $686 млрд, один из крупнейших за всю американскую историю, содержит в себе план противодействия России и Китаю

Однако стоит отметить, что реакция западных СМИ на презентацию новейшего российского оружия оказалась достаточно нервной.

Многие зарубежные журналисты заявили, что выступление российского президента является объявлением новой гонки вооружений для всех западных государств. В частности, об этом писала британская The Guardian . «Путин бросает вызов», — пишет газета, цитируя слова главы РФ о том, что «сдержать Россию не удалось».

В это высказывание «вцепились» многие зарубежные СМИ, хотя та же The Wall Street Journal высказывается более сдержанно: «Путин ужесточает риторику в отношении Запада и увеличивает вероятность начала гонки вооружений с Вашингтоном». Американская газета утверждает, что глава РФ «говорил в тоне, напоминающем о временах „холодной войны“, тем самым желая доказать, что Россия заслуживает место среди мировых военных сверхдержав».

В ходе своего послания Федеральному собранию российский президент презентовал баллистическую ракету «Сармат», пока безымянные крылатую ракету с ядерной энергетической установкой и подводные беспилотники межконтинентальной дальности, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», ракетный комплекс с планирующим крылатым блоком «Авангард» и боевые лазерные комплексы.