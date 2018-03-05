В МИД Польши обвинили Климкина во лжи

Заместитель главы польской дипломатии Бартош Цихоцкий подверг критике статью главы МИД Украины Павла Климкина, отметив, что она не соответствует действительности. Об этом сообщает «Польское радио».

«Есть проблема, когда слова украинской стороны абсолютно не соответствуют действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнеру», — рассказал Цихоцкий в интервью СМИ. Статья Климкина об украино-польских взаимоотношениях была опубликована в издании Rzeczpospolita. Однако в польском МИДе не склонны доверять тезисам Павла Климкина, причем заместитель главы ведомства признал, недоверие начало накапливаться еще в 2015 году, когда Киев официально назначил героями бойцов УПА*.

В статье, о которой идет речь, Павел Климкин заявил о дискредитации со стороны Варшавы «подвига» национально-освободительной борьбы Украины, поскольку фрагменты этого «подвига» польская сторона почему-то приравнивает к преступлениям против собственных граждан. Цихоцкий также отметил, что в пылу своей мифологизации УПА Украина игнорирует «пролитую кровь поляков» и даже не вспоминает о Волынской резне.