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В ДНР заявили о захвате ополченца украинскими силовиками
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В ДНР заявили о захвате в плен ополченца украинскими силовиками 

РИА Новости 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Украинские силовики захватили в плен одного бойца сил самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Спецназ сил специальных операций вооруженных сил Украины (ВСУ), через завербованных граждан провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих вооруженных сил нашей республики", — сказал Басурин.
Он пояснил, что для захвата ополченца силовики использовали психотропные вещества и своего агента.
"Для похищения была использована женщина-агент а также психотропные вещества. После оказания на него (бойца сил ДНР — ред.) воздействия и допроса украинскими разведчиками… был передан пропагандистам из 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Захваченный обманным путем солдат используется для распространения через подконтрольные украинские СМИ подготовленной для этого дезинформации и лживых обвинений ВС ДНР и руководства Республики", — пояснил Басурин.
На уточняющий вопрос журналиста о подробностях произошедшего Басурин ответил, что ополченец находился без сознания под действием психотропных веществ. В этом состоянии он был переправлен на территорию, контролируемую силовиками.
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