Как Польша собирается воевать с Россией

Вот так Польша планирует бороться с Россией в случае войны

Польская партия «Право и справедливость» часто попадает в центр внимания прессы в связи с ее постоянными спорами с Евросоюзом . Однако одним из гораздо более интересных и менее освещаемых аспектов ее внешней политики стали увеличение военных расходов и реформирование польских вооруженных сил. Один из ключевых моментов оборонной политики партии «Право и справедливость» — создание нового подразделения в польской армии под названием «Войска территориальной обороны». Эти войска в основном ориентированы на то, чтобы противостоять различным формам гибридной войны России , и разработчики концепции этих войск взяли за основу украинские и прибалтийские структуры и средства организации. Однако Войска территориальной обороны оказались настоящим громоотводом, поскольку внутри Польши вокруг них разгорелись нешуточные споры в связи с тем, что этим войскам достаются лучшее оружие и лучшие люди.

Основы Войск территориальной обороны были заложены в декабре 2015 года, спустя несколько месяцев после победы «Права и справедливости» на выборах в Сейм. Эта партия вместе с польскими консерваторами представила Россию как одну из главных угроз национальной безопасности Польши, сославшись на крушение самолета под Смоленском — в котором погибли многие военные лидеры Польши — а также на события на Украине и в Прибалтике. Антоний Мацеревич (Antoni Macierewicz), тогдашний министр обороны Польши от партии «Право и справедливость», выдвинул идею создания на региональном уровне добровольческой легкой пехоты, которая могла бы дополнять национальные вооруженные силы.

За основу своего плана Мацеревич взял предварительные документы по созданию таких сил, подготовленные Министерством обороны при предыдущем правительстве. После парламентских выборов 2015 года команда сменилась. Уполномоченным по реализации плана создания Войск территориальной обороны был назначен Гжегож Квасняк (Grzegorz Kwasniak), бывший член Бюро стратегического планирования польского Генерального штаба и член группы, подготовившей в 2007 году текст Стратегии национальной безопасности Польши. В ноябре 2016 года создание Войск территориальной обороны было закреплено в законе, где они были названы пятой колонной польских вооруженных сил, подчиняющейся Министерству обороны, но выходящей за рамки обычной командной иерархии в польской армии.

Функции Войск территориальной обороны являются отражением процесса их формирования. Помимо обычных функций защиты ключевых объектов инфраструктуры и обеспечения дополнительной защиты военных объектов, эти войска, как ожидается, должны будут противодействовать дезинформационным кампаниям, кибероперациям, поддерживать патриотические идеалы и помогать стабилизировать ситуацию в случае развития кризиса или введения военного положения. Предполагается, что они также будут обеспечивать безопасность в зонах прибытия сил союзников и вести борьбу с диверсионной деятельностью противника. Мацеревич даже сказал, что они смогут противостоять российскому спецназу.

В отличие от регулярной польской армии все гарнизоны и базы по подготовке Войск территориальной обороны будут располагаться недалеко от места жительства их членов. Бойцы этих войск смогут хранить часть оборудования у себя дома, но оружие будет храниться на складах оружия. Бойцы будут получать деньги за участие в занятиях и подготовке, а те из них, кто попадет в резерв первой очереди, смогут рассчитывать на повышенное жалование. Эти войска будут очень похожи на подобные резервные войска в прибалтийских странах. Численность Войск территориальной обороны будет довольно значительной, а именно 15 бригад — то есть около 15 тысяч человек. В настоящее время численность этих войск составляет примерно 7 тысяч человек. Сейчас цель заключается в том, чтобы полностью укомплектовать их к 2019 году.

Необходимость быстро увеличить численность Войск территориальной обороны спровоцировала множество споров в Польше. Многие считают, что меры, которые принимает Мацеревич, указывают на то, что Войскам территориальной обороны отдается очевидное предпочтение по сравнению с польской регулярной армией. К примеру, недавно из регулярных сил в Войска территориальной обороны были переведены 200 военнослужащих сержантского состава.

Психологические стандарты, а также стандарты обучения для офицеров оказались более мягкими, чем в обычной армии. Это вызвало серьезную критику со стороны некоторых представителей Министерства обороны Польши. По мнению некоторых, Мацеревич пытается создать плохо подготовленный и переоцененный офицерский корпус. Другие считают, что перевод военнослужащих сержантского состава лишает армию ценных кадров и негативно сказывается на ее боеготовности и профессионализме. Кто-то даже высказал предположение, что Мацеревич таким образом хочет подчинить Генштаб Войскам территориальной обороны. Некоторые генералы даже ушли в отставку в связи с этими спорами.

Мацеревич отдает предпочтение этим войскам не только в смысле персонала. В приоритетном порядке эти войска получают и военную технику: они стали одними из первых, кто получил новые винтовки MSBS от FB Radom. Что примечательно, Войска территориальной обороны получили эти винтовки раньше, чем спецназ польской армии и ее боевые части. Это объяснялось тем, что в этих войсках более свежий персонал и ему будет гораздо легче освоить новые винтовки, обладающие эргономикой винтовок типа AR.

Бойцы регулярных войск уже привыкли к эргономике типа АК у автоматов Wz. 88 Tantal или Wz. 96 Beryl, поэтому им будет сложнее приспособиться к новой винтовке. Что касается самой винтовки, то MSBS обладает улучшенной эргономикой, показателями отдачи, сборки и стрелковыми характеристиками по сравнению с винтовками, находящимися на вооружении сейчас. MSBS также в большей степени приближены к стандартам НАТО

В результате этих споров некоторые политические деятели, включая влиятельных оппозиционных политиков из партии «Гражданская платформа», назвали эти войска «частной армией Мацеревича». Эта партия попыталась добиться того, чтобы Войска территориальной обороны подчинялись Генеральному командованию армии, но партия «Право и справедливость» помешала этому. «Право и справедливость» также отвергла попытки сделать польскую армию аполитичной, как армия в США . Политики из «Гражданской платформы» выразили обеспокоенность в связи с тем, что Войска территориальной обороны, призванные бороться с дезинформационными кампаниями, могут быть использованы против политической оппозиции.

Цели создания Войск территориальной обороны кажутся весьма возвышенными: они должны стать добровольческой силой, готовой противостоять диверсионным действиям иностранных государств, обеспечивать поддержку в периоды кризиса и давать отпор в случае вторжения врага. Однако создать такие силы, не лишив регулярную армию ее потенциала и боеготовности, оказалось крайне сложно. Только время покажет, смогут ли Войска территориальной обороны выполнять свои функции вместе с профессиональной польской армией.