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«Нафтогаз» попал в неприятную ситуацию
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В «Нафтогазе» заявили, что закупки газа в Европе оказались в 4 раза дороже, чем у «Газпрома» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что для компенсации недостатка газа на Украине его пришлось покупать в Европе по цене в четыре раза выше, чем у «Газпрома». Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на Витренко.
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«Будем нести огромные убытки, которые никто не будет покрывать. Газ в эти дни в Европе стоил $1 тыс., то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом», — написал он.
Вместе с этим представитель «Нафтогаза» добавил, что цена достигала даже показателя в $1325.
«Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!» — отметил он.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что разногласия между «Газпромом» и украинской компанией не представляют рисков для Европы.
Член комитета Торгово-промышленной палаты России по энергетической стратегии России Рустам Танкаев в беседе с НСН оценил последствия для Украины и Европы из-за расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».
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