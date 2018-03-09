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Ким Чен Ын готов отказаться от ядерного оружия
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Ким Чен Ын приготовился расстаться с ядерным оружием и встретиться с Трампом 

Lenta.ru 9 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов отказаться от испытаний ядерных боезарядов и пусковых установок. Об этом заявил советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён, сообщает ТАСС.
«Я сказал президенту Трампу, что во время нашей встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном тот заявил о своей приверженности денуклеаризации. Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний», — заявил Чон.
При этом Ким Чен Ын согласился встретиться с американским лидером «как можно скорее». В ответ Трамп заявил, что проведет переговоры с главой КНДР до мая текущего года.
6 марта Пхеньян заявил, что в случае, если КНДР будет гарантирована безопасность от внешних угроз, страна может отказаться от ядерной программы.
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