В Нацполиции Украины объяснили «унижения» задержанных

В Национальной полиции Украины объяснили, почему поставили на колени задержанных активистов палаточного городка возле Верховной рады.

По версии советника начальника Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, правоохранители просто заботились о здоровье своих сограждан.

«Задержанные удерживались на коленях недолго и именно потому, что лежа их удерживать было бы опасно для здоровья, учитывая низкие температуры и снег», — написал он в Facebook, уточнив, что активистам «даже не запрещалось курить и звонить друзьям».

Форостяк отметил, что столкновение активистов и правоохранителей, переросло в откровенное противостояние, в ходе которого многие, и в том числе полицейские, получили телесные повреждения.

«Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместна и соответствует и европейским практикам и вообще ситуации на месте событий», — считает он, призывая не поддаваться на провокации в соцсетях, основанные на отдельных фото.

Ранее сообщалось, что накануне в Киеве в ходе столкновений у Рады задержали более 50 человек.