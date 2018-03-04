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В Нацполиции Украины объяснили «унижения» задержанных
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В Нацполиции Украины объяснили «унижения» задержанных 

Рамблер 2 часа назад
В Национальной полиции Украины объяснили, почему поставили на колени задержанных активистов палаточного городка возле Верховной рады.
>> Столкновения у Рады: есть пострадавшие
По версии советника начальника Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области Руслана Форостяка, правоохранители просто заботились о здоровье своих сограждан.
«Задержанные удерживались на коленях недолго и именно потому, что лежа их удерживать было бы опасно для здоровья, учитывая низкие температуры и снег», — написал он в Facebook, уточнив, что активистам «даже не запрещалось курить и звонить друзьям».
Форостяк отметил, что столкновение активистов и правоохранителей, переросло в откровенное противостояние, в ходе которого многие, и в том числе полицейские, получили телесные повреждения.
«Поэтому реакция и поведение правоохранителей уместна и соответствует и европейским практикам и вообще ситуации на месте событий», — считает он, призывая не поддаваться на провокации в соцсетях, основанные на отдельных фото.
Ранее сообщалось, что накануне в Киеве в ходе столкновений у Рады задержали более 50 человек.
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