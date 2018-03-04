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В ДНР и ЛНР вводится «абсолютное перемирие»
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В ДНР и ЛНР вводится «абсолютное перемирие» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Командование Вооруженных сил Донецкой народной республики (ДНР) и оборонное ведомство Луганской народной республики (ЛНР) издали приказы о строгом соблюдении перемирия с понедельника, 5 марта, сообщает РИА Новости.
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Решение принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми на прошедшей в Минске встрече Трехсторонней контактной группы о введении «абсолютного перемирия» в зоне вооруженного конфликта с ноля часов 5 марта (по киевскому времени).
«Издан соответствующий приказ о жесточайшем соблюдении режима тишины, который доведен до всех командиров и каждого военнослужащего», — сказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Для контроля выполнения постановления во все подразделения, находящие на линии соприкосновения, заранее будут направлены представители командования ДНР. Нарушителей приказа привлекут к ответственности.
С таким же заявлением выступил представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
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