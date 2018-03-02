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Донбасс предложили «сдать»
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Украинский миллионер предложил провести референдум о «сдаче» Донбасса 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский выступил за проведение референдума по Донбассу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112".
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На вопрос журналиста о том, есть ли "рецепт" окончания войны в Донбассе, миллионер ответил, что судьбой региона должно распорядиться население Украины.
"Это перезагрузка власти, абсолютное волеизъявление народа, который будет референдумом принимать решение: продолжать войну и оставить Донбасс себе или позволить правителю отдать его", — подчеркнул Пальчевский, не уточнив при этом, кому Киев будет "отдавать" неподконтрольные территории.
Он добавил, что такой шаг стал бы оптимальным, поскольку президент страны не может выступить за второй вариант — это чревато обвинением в госизмене.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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