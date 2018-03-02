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Обзор зарубежных СМИ: «Злейший враг Су-57»
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Обзор зарубежных СМИ: «Злейший враг Су-57» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

WADA разрешает марихуану на Олимпиаде

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) одобряет курение марихуаны в медицинских целях на Олимпиадах, сообщает шведское издание Nyhetsbanken. Еще в 2013 году организация в 10 раз подняла максимально допустимое содержание каннабиноидов в крови спортсменов. Тогда свое решение в WADA объяснили тем, что атлеты употребляют марихуану в медицинских целях, например, как обезболивающее, а на демонстрируемые ими результаты наркотик никак не влияет.

«Злейший враг Су-57»

Экономика — «злейший враг» российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщает Aftonbladet. Как пишет автор статьи, Су-57 — лучший в мире истребитель из тех, что сейчас производятся, однако производство самолета все еще не стало серийным. К 2020 году Россия планировала закупить 150 истребителей, но на данный момент приобрела лишь 12. По словам журналиста, при сокращении объема произведенной продукции растет цена за каждую ее единицу, в связи с чем возникает вопрос, сможет ли Россия позволить себе Су-57, когда он будет полностью доработан.

Россия оставила Совет Европы без бумаги и чистых ковров

Совет Европы вынужден экономить из-за России, сообщает Focus. Россия не заплатила Совету Европы членский взнос в размере 33 миллионов евро, лишив организацию примерно одной десятой части годового бюджета. По словам автора публикации, «месть» и «шантаж» со стороны России в ответ на лишение права голоса в ПАСЕ привели к тому, что Совет Европы вынужден экономить «на чем возможно»: на бумаге, переводчиках и даже чистке «запятнанных» ковров.

«Мужество русских спортсменов»

Китайский портал Eastday назвал «мужеством» то, что после победы на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане российские хоккеисты спели «запрещенный» гимн страны. По словам автора, спортсмены проигнорировали запрет МОК, «заглушив» своим пением олимпийский гимн, так как хотели выразить гордость, которую чувствовали в тот момент все россияне.

Новые обвинения против России

США предъявят новые обвинения России за якобы имевшее место вмешательство в выборы, сообщает NBC. По информации канала, расследующий дело спецпрокурор Роберт Мюллер в течение ближайших недель или месяцев обвинит россиян во влиянии на результаты голосования с помощью кибератак и кражи данных.
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