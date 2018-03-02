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МИД Венгрии: Украина «наносит удар в спину» Европе
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Украина «наносит удар в спину» Европе, заявил МИД Венгрии 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины об отмене закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов. Заявление опубликовано на сайте министерства.
"На Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании", продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто, отметив, что подобное было бы невозможно в правовом государстве.
Украина, по словам министра, ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время "наносит удар в спину" жестокими мерами по отношению к национальным общинам. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна отказывается поддерживать стремления Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не будут восстановлены.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.
В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.
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