МИД Венгрии: Украина «наносит удар в спину» Европе

Украина «наносит удар в спину» Европе, заявил МИД Венгрии

МИД Венгрии раскритиковал решение Конституционного суда Украины об отмене закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов. Заявление опубликовано на сайте министерства.

"На Украине проводятся жестокие атаки на национальные меньшинства. Серия связанных действий началась с закона "Об образовании", продолжилась нападениями на штаб-квартиру Общества венгерской культуры Закарпатья, а теперь достигла апогея с отменой закона о языке, который позволял меньшинствам использовать их родной язык", — заявил глава венгерского МИД Петер Сиярто, отметив, что подобное было бы невозможно в правовом государстве.

Украина, по словам министра, ожидает от Европы проявления солидарности и в то же время "наносит удар в спину" жестокими мерами по отношению к национальным общинам. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что его страна отказывается поддерживать стремления Киева к интеграции с Европой, пока права меньшинств не будут восстановлены.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, посчитали, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также пришли к выводу, что документ противоречит конституции и международным обязательствам Киева.