Ещё
Саргсян заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент Армении Серж Саргсян заявил об аннулировании подписанных в 2009 году протоколов о нормализации армяно-турецких отношений, сообщает армянский телеканал "Еркир медиа", ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Владимира Акопяна.
"В ходе прошедшего у президента заседания Совета национальной безопасности президент Армении объявил, что армяно-турецкие протоколы признаны недействительными", — приводит издание слова Акопяна.
На это сообщение телеканала в своем микроблоге Twitter сослался также пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.
Саргсян в сентябре 2017 года заявил с трибуны Генассамблеи ООН, что армянская сторона объявит протоколы недействительными к весне, так как нет какого-либо позитивного сдвига по их реализации, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов. Ранее глава армянского МИД Эдвард Налбандян обвинил Турцию в выдвижении безосновательных предусловий, которые противоречат букве и духу протоколов.
Между тем, турецкое внешнеполитическое ведомство заявило, эти утверждения не отражают действительности и направлены на введение в заблуждение мирового общественного мнения. В турецком МИД отметили, что Анкара привержена основным положениям протокола и для их ратификации важно обеспечить благоприятную политическую атмосферу и мир на Южном Кавказе.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе президента Армении осенью 2008 года. В октябре 2009 года главы МИД Армении Эдвард Налбандян и Турции Ахмет Давутоглу подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран.
Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс; 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.
РИА Новости: последние новости
Глава ДНР прибыл в Крым У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду "Героя Украины"
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле260
Поклонская «подложила свинью» Собчак315
Пока вы спали: «Нежданчик» от России274
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1282
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям26
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение