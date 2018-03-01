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Марин Ле Пен предъявили обвинения за твиты об ИГ
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Марин Ле Пен предъявили обвинения за твиты об ИГ 

Газета.Ru 1 марта 2018
Фото: marianne.net
Главе французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен предъявили обвинения за публикацию фотографий жертв "Исламского государства" в твиттере. Об этом сообщает Le Figaro.
Политика обвинили в распространении изображений насилия и жестокости. Максимальным наказанием по данному обвинению является тюремное заключение на три года, а также €75 тыс. штрафа.
Ранее сообщалось, что Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности за публикацию фотографий.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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