Марин Ле Пен предъявили обвинения за твиты об ИГ

Политика обвинили в распространении изображений насилия и жестокости. Максимальным наказанием по данному обвинению является тюремное заключение на три года, а также €75 тыс. штрафа.

Ранее сообщалось, что Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности за публикацию фотографий.