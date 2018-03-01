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Стало известно о покушении на Елизавету II
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Стало известно о покушении на Елизавету II 

Деловая газета «Взгляд» 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Подросток пытался застрелить королеву Великобритании Елизавету II во время ее визита в Новую Зеландию в 1981 году, следует из рассекреченных документов службы безопасности страны.
Новозеландская служба разведки и безопасности (NZSIS) рассекретила документы, из которых следует, что гражданин страны по имени Кристофер Джон Льюис, которому в 1981 году было 17 лет, собирался застрелить королеву Елизавету II, сообщает Sky News.
В документе от 9 ноября 1981 года сказано о том, что «неподалеку от королевы было применено огнестрельное оружие». Также там сообщается, что оружие, возможно, «не было направлено на королеву или ее окружение».
Однако в документе 1997 года говорится, что после того, как СМИ обвинили полицию в сокрытии данных о покушении на королеву, детективы признались, что Льюис действительно пытался выстрелить в Елизавету II, однако выбрал неудачную позицию для выстрела. Кроме того, у него не было винтовки достаточной мощности, чтобы произвести точный выстрел на таком расстоянии от цели.
В документе 1981 года указывается, что расследование инцидента было засекречено, а большинство представителей СМИ приняли шум от выстрелов за шум от фейерверка.
Отмечается, что на тот момент Льюис уже подозревался в нескольких кражах со взломом и одном вооруженном ограблении. В 1995 году полиция еще следила за его действиями, так как по-прежнему считала его угрозой для королевы.
В 1997 году Льюиса обвинили в убийстве женщины и похищении ее ребенка. В тюрьме он покончил с собой.
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