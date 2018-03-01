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Пока вы спали: спортсмены из России снова стали сборной 

Рамблер 2 часа назад

Как «спортсмены из России» снова стали сборной

Корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников побывал на встрече российских призеров Олимпиады 2018 года с президентом Владимиром Путиным и рассказал, как «олимпийские спортсмены», наконец, стали сборной. Встреча и награждение россиян состоялись в Кремле 28 февраля. По словам журналиста, все атлеты были в свитерах с «долгожданным» словом Russia и пристроченным флагом страны, демонстрация которого была запрещена на Играх в Южной Корее. Кроме того, почти каждый спортсмен в своей речи после получения награды поблагодарил Путина за возможность выступить на Олимпиаде. Лишь хоккеист Павел Дацюк поблагодарил за это не президента, а «русский характер» и «поддержку огромной великой страны».

Собчак обвинили в плагиате

Пресс-служба ЛДПР прокомментировала инцидент между лидером партии Владимиром Жириновским и его соперницей на предстоящих президентских выборах Ксенией Собчак. Ранее во время теледебатов журналистка плеснула водой в Жириновского. Пресс-служба партии назвала это «отвратительной провокацией» со стороны «кремлевского засланного казачка», а также «историческим плагиатом», который тем не менее «оказался жалкой подделкой и пародией». Описание инцидента как «плагиата» возникло в связи с тем, что еще в 1995 году Жириновский, выступая на телевидении, выплеснул апельсиновый сок из стакана в политика Бориса Немцова.

Жириновский станет диктатором

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во время дебатов на Первом канале пообещал ввести в стране «самую жесткую диктатуру» в случае своей победы на предстоящих выборах президента. Политик намерен «силовыми методами» изменить ситуацию в России, а именно наказать «олигархов и всех, кто ворует», и вернуть все российские деньги из-за границы. По словам Жириновского, все это невозможно при демократии.

«Ключевой вызов» для Украины

Президент Украины Петр Порошенко назвал «войну с Россией» ключевым вызовом для страны. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую транслировал местный канал «UA:Перший». По словам главы государства, санкции и укрепление вооруженных сил Украины повышают для России «цену агрессии» и снижают вероятность «полномасштабной агрессии» с ее стороны, однако не исключают ее полностью. В связи с этим Порошенко назвал своим «главным приоритетом» увеличение боеспособности армии.

Корабли США вошли в Средиземное море

В Средиземное море вошла группа из четырех десантных кораблей Военно-морских сил США, свидетельствуют данные системы AIS, которая идентифицирует суда и их местоположение. Согласно данным AIS, в Средиземное море заплыли десантный вертолетоносец Iwo Jima, десантно-вертолетный корабль-док New York, большой десантный корабль Oak Hill и судно для перевозки грузов William McLean. Как сообщает пресс-служба американских ВМС, на борту кораблей, которые направляются в район Персидского залива, находятся 2,5 тысяч военнослужащих.
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