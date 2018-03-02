Пока вы спали: массовый перехват у границы России

Задержан организатор «кокаинового дела»

ВКС перехватили пять иностранных самолетов Россиянин Андрей Ковальчук , подозреваемый в организации так называемого «кокаинового дела», контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию, задержан в Германии, сообщил «Интерфаксу» его адвокат. По словам юриста, Ковальчук был задержан в рамках уголовного дела о наркотиках, а в скором времени местные правоохранители обратятся к суду с требованием арестовать гражданина России. По данным СМИ, ранее Ковальчук служил техническим сотрудником в российском посольстве в Аргентине.

Путин рассказал о новой гонке вооружений Воздушно-космические силы России совершили пять перехватов иностранных военных самолетов на прошлой неделе, сообщает «Красная звезда» со ссылкой на Министерство обороны . Отмечается, что этот период воздушную разведку у границ России вели 22 летательных аппарата.

Что Путин готовит экономике России Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому каналу NBC , что новая гонка вооружений началась в 2002 году, когда США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. По словам российского лидера, это же стало и ее причиной. Между тем Путин подчеркнул, что люди, которые описывают нынешнюю геополитическую ситуацию в мире как новую холодную войну, являются не аналитиками, а пропагандистами.

«Коммерсант» рассказал о главных идеях социально-экономической части послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. План для правительства, которое будет формировать победитель предстоящих президентских выборов, подразумевает увеличение ВВП на душу населения в полтора раза к 2024 году, увеличение доли инвестиций в экономике страны до 24%, стабилизацию соцрасходов на более высоком по сравнению с 2017 годом уровне, поддержку ипотечного бума и, как следствие, урбанизации крупных городов, а также поощрение самозанятости. «Зверь с Востока» убил десятки европейцев