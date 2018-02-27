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Над Ригой появились гигантские световые «столбы»
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Над Ригой появились гигантские световые «столбы» 

ТК «Звезда» 27 февраля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В столице Латвии прошедшей ночью можно было наблюдать необычное природное явление.
Жители нескольких микрорайонов Риги наблюдали прошедшей ночью необычное природное явление: в небе над городом появилось несколько ярких световых столбов.
Рижане активно делились фотографиями природного феномена в социальных сетях и делились впечатлениями и мнениями относительно возникновения столбов света.
Некоторые пользователи высказывали смелые предположения: от появления НЛО до Готэма, вызывающего Бэтмена. А скептически настроенные люди посоветовали авторам фото просто протереть камеру телефона.
Впоследствии выяснилось, что речь идет о явлении, вызываемом сильным морозом и высокой влажностью, которое называют «световой лес» или «световые столбы». На морозе в атмосфере накапливаются ледяные кристаллики, и свет не рассеивается по площади, а распространяется вертикально вниз и вверх в виде столба света.
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