В Армении избрали нового президента

Посол Армении в Великобритании Армен Саркисян избран новым президентом республики.
Таковы результаты закрытого (тайного) голосования, которое прошло в пятницу в парламенте страны, сообщил председатель временной счетной комиссии Гагик Меликян.
С учетом итогов голосования, "Армен Варданович Саркисян избран президентом Республики Армения", — указал Меликян.
Биография Саркисяна
Армен Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване в семье архитектора. В 1976 году он окончил физический факультет Ереванского государственного университета, а в 1979 году— аспирантуру кафедры теоретической физики физического факультета этого вуза. Саркисян является кандидатом физико-математических наук (1979) и почетным доктором Национальной академии наук Армении (1999).
В разные периоды с 1992 по 2013 год он был послом Армении в Бельгии, Ватикане, Люксембурге, Нидерландах, руководил представительством республики при Евросоюзе. С ноября 1996 по март 1997 года возглавлял правительство Армении. В 2002-2011 годах он состоял в британском подданстве. Женат, у него двое сыновей и трое внуков.
Новый президент вступит в должность 9 апреля.