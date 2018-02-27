Ещё
Times опубликовала новый фейк о России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку

Times опубликовала новый фейк о России 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
Британские СМИ опубликовали очередной фейк о России, сообщает портал «ИноСМИ».
Два дня назад газета Times опубликовала репортаж из Калининграда, в котором обвинила местных русских в «охоте» на этнических немцев.
В пример Times привела историю местного бизнесмена Виктора Гофмана. По словам автора статьи, Гофман — «жертва новой холодной войны», которая якобы всю жизнь «страдает» из-за своего немецкого происхождения.
Между тем сам предприниматель неоднократно заявлял в интервью, что никаких проблем из-за своего происхождения не испытывал, как и все остальные немцы Калининграда, а также о том, что поддерживает возвращение Крыма в Россию и контрсанкции против Запада.
Также британский журналист в статье о «тяготах» немцев в России привел историю жителя Балтийска Ивана Привалова, главы местного отделения партии «Яблоко». Привалов ни слова не произнес о «притеснениях» немцев, однако рассказал о «кирпиче» со взрывчаткой, который прилетел в его окно после назначения.
Но и тут британец не сказал всей правды. За несколько дней до публикации Привалов опубликовал в своих соцсетях запись, в которой рассказал об интервью. В ней он упомянул, что хоть и позволяет себе «ругать страну и правительство», но «не потерпит вторжения» в Россию. В статью Times это высказывание россиянина, конечно, не вошло.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный польский журналист попросил о помощи153
В ДНР прошли массовые аресты143
У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей113
На претендента на воровской «трон» РФ открыта охота56
Путин расширил полномочия ФСО427
Видео
00:46
Американцы, помогите! Рыбка решилась на сделку
Шоу-бизнес
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
00:42
Крым частично обесточен
Происшествия
04:17
Малахова заподозрили в провокации против Якубовича
Шоу-бизнес
01:33
В столкновениях у Рады пострадали 14 полицейских
Украина Происшествия
00:41
«Осознавал, что в автобусе гражданские, но приказал стрелять»
Происшествия Статьи
03:12
СК показал видео драки в больнице Ельца
Происшествия
00:40
Украина подготовила «жесткий» ответ России
Украина В мире
01:21
«Я вам помогу». Соловьев объяснил украинцу путь РФ
Общество Украина
00:23
Свекр слишком горячо поцеловал невесту сына
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение