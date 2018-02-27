Times опубликовала новый фейк о России

Британские СМИ опубликовали очередной фейк о России, сообщает портал «ИноСМИ»

Два дня назад газета Times опубликовала репортаж из Калининграда, в котором обвинила местных русских в «охоте» на этнических немцев.

В пример Times привела историю местного бизнесмена Виктора Гофмана . По словам автора статьи, Гофман — «жертва новой холодной войны», которая якобы всю жизнь «страдает» из-за своего немецкого происхождения.

Между тем сам предприниматель неоднократно заявлял в интервью, что никаких проблем из-за своего происхождения не испытывал, как и все остальные немцы Калининграда, а также о том, что поддерживает возвращение Крыма в Россию и контрсанкции против Запада.

Также британский журналист в статье о «тяготах» немцев в России привел историю жителя Балтийска Ивана Привалова, главы местного отделения партии «Яблоко» . Привалов ни слова не произнес о «притеснениях» немцев, однако рассказал о «кирпиче» со взрывчаткой, который прилетел в его окно после назначения.

Но и тут британец не сказал всей правды. За несколько дней до публикации Привалов опубликовал в своих соцсетях запись, в которой рассказал об интервью. В ней он упомянул, что хоть и позволяет себе «ругать страну и правительство», но «не потерпит вторжения» в Россию. В статью Times это высказывание россиянина, конечно, не вошло.