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«Это — норма»: ведущая объяснила обморок украинского министра
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«Это — норма»: ведущая объяснила обморок украинского министра 

Рамблер 7 часов назад
Министр информационной политики Украины Юрий Стець во время выступления на форуме в Киеве упал в обморок. Как отмечает «Политнавигатор», ведущая форума объяснила случившееся болезнью министра.
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Стець начал свое выступления с обещания быть «минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним». Затем он начал говорить о Крыме и России, обращаясь к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович, но вдруг спешно покинул трибуну и упал.
«Извините, пожалуйста, министр болен. Для нас — это норма. Просим понять этот момент. Еще раз извините. Министр волнуется, и в его состоянии это нормально», — сказала ведущая.
Еще в мае прошлого года Стець подал в отставку с поста министра. Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. Функции и.о. министра информационной политики на время лечения Стеця в больнице возложили на его первого заместителя Эмине Джапарову.
В начале февраля 2018 года украинский премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что Стець может сохранить свой пост. По его словам, увольнение министра сейчас рассматривает Верховная Рада.
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