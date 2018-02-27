«Это — норма»: ведущая объяснила обморок украинского министра

Министр информационной политики Украины Юрий Стець во время выступления на форуме в Киеве упал в обморок. Как отмечает «Политнавигатор», ведущая форума объяснила случившееся болезнью министра.

«Извините, пожалуйста, министр болен. Для нас — это норма. Просим понять этот момент. Еще раз извините. Министр волнуется, и в его состоянии это нормально», — сказала ведущая. Стець начал свое выступления с обещания быть «минимально дипломатичным, но максимально откровенным и искренним». Затем он начал говорить о Крыме и России, обращаясь к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович , но вдруг спешно покинул трибуну и упал.

Еще в мае прошлого года Стець подал в отставку с поста министра. Свое решение он объяснил ухудшением состояния здоровья. Функции и.о. министра информационной политики на время лечения Стеця в больнице возложили на его первого заместителя Эмине Джапарову.