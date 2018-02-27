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В ДНР прошли массовые аресты
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В ДНР прошли массовые аресты 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Задержаны 22 сотрудника министерства угля и энергетики ДНР по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн рублей.
«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики ДНР Эдуарда Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», — сообщается на сайте МВД республики.
С января 2017 года участники ОПГ похитили более 100 млн рублей из государственных предприятий, подконтрольных Минугля, говорится в пресс-релизе.
>> ДНР и ЛНР сделали шаг к объединению
Силовики задержали 22 чиновника, 17 из них взяты под стражу. По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел.
Ранее в непризнанных республиках уже происходили громкие задержания за коррупцию. В 2017 году первый заместитель министра доходов и сборов ДНР Александр Михайлов был задержан по подозрению в получении взяток. В ЛНР в 2015 году арестовали министра энергетики.
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