В ДНР прошли массовые аресты

«В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что министр угля и энергетики ДНР Эдуарда Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», — сообщается на сайте МВД республики. Задержаны 22 сотрудника министерства угля и энергетики ДНР по подозрению в хищении денежных средств на сумму свыше 100 млн рублей.

С января 2017 года участники ОПГ похитили более 100 млн рублей из государственных предприятий, подконтрольных Минугля, говорится в пресс-релизе.

Силовики задержали 22 чиновника, 17 из них взяты под стражу. По фактам хищения в особо крупном размере в отношении участников организованной преступной группы министерством внутренних дел ДНР возбужден ряд уголовных дел.

Ранее в непризнанных республиках уже происходили громкие задержания за коррупцию. В 2017 году первый заместитель министра доходов и сборов ДНР Александр Михайлов был задержан по подозрению в получении взяток. В ЛНР в 2015 году арестовали министра энергетики.