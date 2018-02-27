Ещё
Моника Левински переосмыслила отношения с Клинтоном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Моника Левински, известная по секс-скандалу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном, заявила, что движение #MeToo («Меня тоже») заставило ее по-другому взглянуть на отношения с бывшим хозяином Белого дома. Об этом она рассказала журналу Vanity Fair.
По ее словам, несмотря на то, что интимные отношения между парой были по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.
«Только сейчас, в 44 года я начинаю понимать, насколько неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома», — отметила женщина.
«Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа», — пояснила Моника, заявив, что не ищет оправдания и не умаляет своей части ответственности за произошедшее. «Я раскаиваюсь каждый день», — сообщила она.
Левински добавила, что хотела бы присоединиться к движению #MeToo. При этом она подчеркивает, что в ее случае речь не шла о сексуальном насилии.
О романе президента Билла Клинтона и стажировавшейся в Белом Доме Моники Левински стало известно в 1998 году. После того, как глава государства сперва публично отрекся от отношений с Левински, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи, его обвинили в лжесвидетельстве. В отношении Клинтона была запущена процедура импичмента.
Хештег #MeToo используют в соцсетях те, кто пережил сексуальные домогательства и насилие. Он получил широкое распространение в октябре 2017 года после того, как голливудские актрисы обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна.
Lenta.ru: последние новости
Сирийские бронемашины прорвали оборону террористов и попали на видео В Киеве признали потерю всех друзей Власти порадуют бедных индианок новой бесплатной грудью
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем77
Пока вы спали: Россия устроит врагам «Солнцепек»56
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву8
Полиция отказала Рыбке в освобождении73
Украинский министр упал в обморок после слов о РФ393
Видео
03:12
Первый канал прокомментировал скандал с Якубовичем
Шоу-бизнес
02:12
Зима в Москве побила новые рекорды
Общество Новости Москвы
02:34
Назарбаев потребовал отказаться от русского языка
СНГ В мире
00:15
В Москве из-за морозов увеличили число автобусов
Новости Москвы
01:27
МЧС выступило с предупреждением
Новости Москвы Общество
00:50
Пассажиры электричек не могут попасть в Москву
Новости Москвы
02:17
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:39
Эскортница Рыбка бросила трех детей на произвол судьбы
Шоу-бизнес
04:20
Подробности смерти дочки Ларисы Копенкиной
Шоу-бизнес
00:34
«Шрамы не украшают!». Чехова спасает сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение