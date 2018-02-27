Моника Левински переосмыслила отношения с Клинтоном

Моника Левински переосмыслила отношения с Биллом Клинтоном

Моника Левински , известная по секс-скандалу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном , заявила, что движение #MeToo («Меня тоже») заставило ее по-другому взглянуть на отношения с бывшим хозяином Белого дома. Об этом она рассказала журналу Vanity Fair.

По ее словам, несмотря на то, что интимные отношения между парой были по обоюдному согласию, имело место злоупотребление властью.

«Только сейчас, в 44 года я начинаю понимать, насколько неравноправным было положение между президентом и стажером Белого дома», — отметила женщина. «Он был моим начальником, самым могущественным человеком на планете. Он был на 27 лет старше меня, с богатым жизненным опытом. В то время он находился на пике своей карьеры, а я пришла на первое место работы сразу после окончания колледжа», — пояснила Моника, заявив, что не ищет оправдания и не умаляет своей части ответственности за произошедшее. «Я раскаиваюсь каждый день», — сообщила она.

Левински добавила, что хотела бы присоединиться к движению #MeToo. При этом она подчеркивает, что в ее случае речь не шла о сексуальном насилии.

О романе президента Билла Клинтона и стажировавшейся в Белом Доме Моники Левински стало известно в 1998 году. После того, как глава государства сперва публично отрекся от отношений с Левински, а затем сознался в том, что состоял с ней в интимной связи, его обвинили в лжесвидетельстве. В отношении Клинтона была запущена процедура импичмента.