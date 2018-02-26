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Судьба задержанной Рыбки и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Instagram
Тимошенко сообщили о подготовке плана по Донбассу
Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.
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У “Газпрома” в Европе нашелся «лютый помощник»
В Европе пришедшие из Сибири морозы уносят жизни людей, сообщает Euronews. При этом «лютый холод» продержится ещё как минимум до начала марта. В это же время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», подчёркивает французский телеканал.
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Киев испугался российских военных
Россия создала в Крыму мощную военную группировку, которая несет опасность для всего черноморского региона. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, выступая на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», передает «Интерфакс».
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Украинцев оставили без российской вакцины
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс».
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Россия оправилась от 90-х
Социально-экономическое самочувствие населения в четвертом квартале прошлого года выросло. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Доля лиц, оценивающих свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое» стала минимальной для этого периода года за последние 20 лет (24,9 процента).
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Дипломаты рассказали о судьбе Рыбки и Лесли
Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержанных в Таиланде за организацию нелегального «секс-тренинга», будут судить и депортируют из страны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.
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ЕС отложил продление санкций против россиян
Евросоюз отложил формальное решение о продлении санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Ковальчук выступил с неожиданным заявлением о гимне
Нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал, что игроки заранее договорились спеть гимн своей страны, если выиграют олимпийское золото.
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“Олимпийские игры прошли без России”
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не стала главной темой Игр в Пхёнчхане.
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Рыбка обратилась с просьбой к полиции
Задержанные в Таиланде 10 секс-инструкторов из России, среди которых Алекс Лесли (Александр Кириллов) и его ученица Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), пытаются выйти на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Паттайи.
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