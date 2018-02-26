Судьба задержанной Рыбки и другие события дня

Главные события понедельника

Тимошенко сообщили о подготовке плана по Донбассу

Лидер оппозиционный партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила о подготовке дополнительного стратегического плана по разрешению конфликта в Донбассе и установлению мира на Украине.

У “Газпрома” в Европе нашелся «лютый помощник»

В Европе пришедшие из Сибири морозы уносят жизни людей, сообщает Euronews. При этом «лютый холод» продержится ещё как минимум до начала марта. В это же время «торговцы газом бьют рекорды по продажам», подчёркивает французский телеканал.

Киев испугался российских военных

Россия создала в Крыму мощную военную группировку, которая несет опасность для всего черноморского региона. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко , выступая на форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления», передает «Интерфакс»

Украинцев оставили без российской вакцины

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продавать и использовать зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и краснухи «Приорикс».

Россия оправилась от 90-х

Социально-экономическое самочувствие населения в четвертом квартале прошлого года выросло. Об этом сообщается в мониторинге РАНХиГС, поступившем в «Ленту.ру». Доля лиц, оценивающих свое материальное положение как «плохое» или «очень плохое» стала минимальной для этого периода года за последние 20 лет (24,9 процента).

Дипломаты рассказали о судьбе Рыбки и Лесли

Настю Рыбку и Алекса Лесли, задержанных в Таиланде за организацию нелегального «секс-тренинга», будут судить и депортируют из страны, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов

ЕС отложил продление санкций против россиян

Евросоюз отложил формальное решение о продлении санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Ковальчук выступил с неожиданным заявлением о гимне

Нападающий сборной России Илья Ковальчук рассказал, что игроки заранее договорились спеть гимн своей страны, если выиграют олимпийское золото.

“Олимпийские игры прошли без России”

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Россия не стала главной темой Игр в Пхёнчхане.

Рыбка обратилась с просьбой к полиции