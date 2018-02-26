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Анархисты вторглись в ректорат Афинского университета
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Анархисты вторглись в ректорат Афинского университета 

РИА Новости 26 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Владимир Родионов© РИА Новости / Владимир Родионов
Группа неизвестных вторглась в ректорат Афинского национального университета имени Каподистрии в центре Афин и не дает сотрудникам работать, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
"Мы не знаем, откуда эти люди. Единственное, что они требуют, это справедливости для Ягтзоглу", — сказал агентству по телефону ректор университета Танос Димопулос.
По его словам, делается все, чтобы восстановить работу ректората. Несколько отделений ректората будут переведены в соседние здания университета, сказал он.
Ответственность за захват здания уже взяли на себя анархисты. В их сообщении на портале анархистских сообществ говорится, что это акция в знак солидарности с голодовкой Константиноса Ягтзоглу.
Обычно анархисты через несколько часов освобождают захваченные ими здания, при этом их владельцы и руководители организаций предпочитают не обращаться в полицию.
В последние дни анархисты провели несколько акций протеста против ареста Ягтзоглу, а в тюрьме Коридаллос 24 февраля произошли волнения. По информации анархистских организаций, заключенные в знак протеста против перевода Ягтзоглу в другую тюрьму отобрали ключи у охранников и взяли под контроль два крыла тюрьмы. Волнения прекратились через несколько часов, вечером 24 февраля.
Ягтзоглу был арестован в октябре прошлого года по обвинению в покушении на бывшего премьер-министра Лукаса Пападемоса — по данным полиции, 29-летний анархист 25 мая 2017 года отправил экс-премьеру заминированную посылку. Он обвиняется также в отправке посылок-бомб в марте 2017 года различным получателям в странах Евросоюза.
При обыске в квартире анархиста были обнаружены восемь поддельных удостоверений личности, два пистолета калибром 9 миллиметров и 300 патронов, пластиковая коробка с взрывателем с часовым механизмом, но без взрывчатого вещества, изъяты более 12 килограммов взрывчатки, детонаторы и различные материалы для изготовления часовых механизмов, мобильные телефоны. По данным СМИ, арестованного считают неформальным лидером нового поколения анархистской террористической организации "Заговор огненных ячеек". Помимо этого он был координатором действий с еще двумя террористическими организациями — "Революционная борьба" (включена в список госдепа США) и "Организация народных борцов".
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