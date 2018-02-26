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Украина «осталась без друзей»
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В Раде пожаловались, что у Украины «не осталось друзей» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Вадим Рабинович, РИА Новости, Илья Хохлов
Украина поссорилась со своими соседями и "осталась без друзей", заявил украинский предприниматель, депутат Верховной рады и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Кто кому Рабинович" на канале "112 Украина".
"Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются", — рассказал политик.
Депутат усомнился, что отношения Украины с соседями, в частности, с Россией смогут нормализоваться в ближайшее время. Однако он уверен, что когда Киев прекратит политику угроз, у Украины получится установить по крайней мере рабочие отношения с окружающими ее странами.
"Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (украинская власть. — Прим. ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой. И я абсолютно уверен в том, что со всеми странами, которые окружают Украину, у нас будут установлены нормальные, дружеские, в крайнем случае, рабочие отношения", — сказал Рабинович.
Ранее депутат в эфире этой же программы объяснил "страх" Запада перед Украиной.
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