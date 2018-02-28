Ещё
Курц поддержал «Северный поток — 2»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Курц поддержал «Северный поток — 2» 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Вена поддерживает проект "Северный поток-2", но нужно проработать его детали, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
"Второй большой проект, который касается не только Австрии, но и Германии, и других государств, это "Северный поток-2". И австрийское федеральное правительство его поддерживает, но здесь, конечно, нужно проработать еще множество деталей и необходимо те или иные вопросы, и влияние этого проекта на другие государства прояснить", — сказал Курц на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
РИА Новости: последние новости
Эксперт о позиции Парижа по "делу Скрипаля": резкие жесты – в стиле Макрона У Британии сдали нервы. Как Лондон нарушил правила дипломатии Клишас заявил об угаре русофобии в Лондоне
 Ещё 86 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму201
Мясорубка в Гудаури27
В ООН сорвали выступление России222
Умер Александр Павловский3
Третья мировая война наступила для Климкина101
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
07:32
Британские санкции не заденут россиян
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение