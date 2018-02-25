В Израиле закрыли Храм Гроба Господня

Церкви закрыли гроб Господень, поспорив с мэрией Иерусалима из-за налогов

Русские паломницы растеряны и расстроены. Они приехали в Иерусалим из Москвы, чтобы поклониться гробу Господня, а оказались у наглухо закрытых дверей храма. Остановить прием верующих хранители величайших христианских святынь решились в знак протеста против намерения городских властей обложить налогом церковную недвижимость и взыскать недоимки на баснословную сумму почти в 200 миллионов долларов.

Гора Голгофа, на которой казнили Иисуса , камень помазания, где снятое с креста тело оборачивали в погребальные пелена, пещера, в которой был похоронен и воскрес Христос, а теперь в канун Пасхи возгорается Благодатный огонь — все это впервые за столетия недоступно для паломников.

"Так неожиданно! Очень расстроились. Мы же надеялись… Единственное, завтра, у нас еще целый день завтра. Завтра снова придем", — наперебой говорят паломницы-москвички и выспрашивают у земляков-журналистов, почему закрыт храм и когда его откроют.

На площади у входа вполголоса поют псалмы верующие из Польши, тесным кружком молятся американские амиши — бородатые мужчины в сюртуках и шляпах, женщины в чепчиках и долгополых юбках. Не унывает только большая группа туристов из Азии. Они улыбаются и позируют для фото, возможно, отдавая себе отчет в том, что оказались в уникальном месте в уникальный момент.

"На протяжении исторического пространства, насколько можно вспомнить, такого не было никогда. Это в первый раз. Конечно, были раньше определенные прецеденты, и иерусалимская патриархия грозилась закрыть гроб Господень, но сегодня дело приобрело крайний оборот, и, как мы видим, храм закрыт", — говорит секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме игумен Никон.

Закрытие храма

На шаг, который они сами называют беспрецедентным, христианские конфессии пошли после того, как мэрия Иерусалима потребовала от них начать платить налог со всей недвижимости, кроме молельных домов, и уже начала арестовывать банковские счета, выставив неустойку за предшествующие годы.

Церкви отказываются подчиняться требованию муниципалитета, трактуя его действия как покушение на их исторические права и привилегии, многолетний "статус-кво" в их отношениях со светскими властями.

"Систематическое и беспрецедентное наступление на христиан в Святой земле жестоким образом попирает самые базовые, ab antiquo (ведущие свою историю с древних времен — ред.) и суверенные права, разрушает тонкую структуру отношений между христианской общиной и местными властями", — заявили греческий патриарх Иерусалима Феофил III, его армянский коллега Нурхан Манукян и католический кустод Святой земли Франческо Паттона.

Иерархи трех церквей, составляющих "святогробское братство", в воскресенье около полудня вместе вышли к верующим и объявили о коллективном решении закрыть храм.

"В качестве меры протеста мы решились на беспрецедентный шаг закрытия Храма гроба Господня. Вместе со всеми главами церквей на Святой земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и собственности. Пусть Святой дух ответит на наши молитвы и поможет найти решение этому историческому кризису в нашем Святом граде", — сказано в документе, которой зачитывал Феофил III.

Первоначально церковные источники говорили, что акция протеста продлится всего час, но потом стало известно о ее бессрочном характере. "Как патриархи сегодня объявили, не назначен срок. О сроках не идет пока речи", — сказал РИА Новости архимандрит армянской церкви Иммануил.

Игумен Никон предполагает, что акция протеста продлится до "позитивного отклика от муниципалитета Иерусалима", и надеется, что компромисс удастся найти в ближайшие дни.

"Не секрет, что для Иерусалима основной источник дохода — это паломники и туристы. Если они будут настаивать на своем, то это создаст очень плохой имидж городу. Они просто не досчитаются миллионов, может быть, миллиардов шекелей в своей казне, если так поступят", — говорит он.

Претензии мэрии

Иерусалимская мэрия объявила, что оценивает общую налоговую задолженность христианских конфессий в 650 миллионов шекелей (почти 187 миллионов долларов) и не намерена больше перекладывать это бремя на горожан. В муниципалитете подчеркивают, что под налогообложение попадают принадлежащие церквям гостиницы и рестораны, торговые и офисные помещения, но ни в коем случае не "дома для молитв".

"В Иерусалиме все равны перед законом — христиане, мусульмане и иудеи. Храм гроба Господня, как и все иерусалимские церкви, синагоги и мечети, освобожден от муниципального налога. Никаких изменений в этом отношении нет. Но коммерческие здания, такие, как гостиницы, торговые и офисные помещения, муниципальным налогом облагаются, независимо от того, кто ими владеет", — сказано в заявлении мэра города Нира Барката.

В справке, которую подготовила Русская духовная миссия, говорится, что исторически церкви в Иерусалиме не облагались налогами: это правило существовало еще до образования Израиля, было письменно зафиксировано во времена британского мандата и многие десятилетия не оспаривалось руководством страны. Ужесточение политики произошло в 2003-2006 годах, когда местные власти постановили, что церкви должны платить муниципальный налог в размере 6% полной ставки, а затем повысили его до 33%.

"Однако церкви фактически заблокировали выполнение этих предписаний, и налог ими не выплачивался", — сказано в материалах РДМ.

Заручившись мнением экспертов о допустимости ареста церковных счетов, мэрия в январе оповестила главу правительства и профильные министерства о том, что начинает взыскивать недоимки, и предложила государству, если у того возникнут возражения, компенсировать городу недополученные доходы.

"Долги за коммерческие площади, принадлежащие церквям, превышают 650 миллионов шекелей. Мы больше не будем требовать от жителей Иерусалима нести это бремя и субсидировать этот колоссальный долг", — заявил в воскресенье Баркат в ответ на акцию протеста.

Закрытый Храм гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста против муниципального налога. 25 февраля 2018

Собственность России

Планы мэрии Иерусалима взимать налоги с собственности христианских конфессий затрагивают интересы Русской православной церкви и угрожают ее работе на Святой земле, заявил игумен Никон, выразив поддержку акции церковного протеста.

"Мы здесь, конечно, находимся в сообществе с другими церквами, и, если, не дай Бог, все-таки инициатива муниципалитета будет продвинута и претворится в жизнь, конечно, это коснется и нас", — сказал он.

"У нас — у Российской Федерации и Русской церкви — есть имущество в Святой земле. Прежде всего, это храмы и гостиницы, где мы принимаем порядка пяти и даже больше тысяч паломников ежегодно. Если этот закон будет принят, деятельность Русской православной церкви, ее официальное здесь присутствие просто встанет под вопрос, потому что, очевидно, налоги будут громадными", — добавил он.

В беседе с РИА Новости священнослужитель пояснил, что, если мэрия не отступится от своих планов, то под налогообложение попадет само здание Русской духовной миссии, официального представительства РПЦ на Святой земле, и многочисленные постройки обширного Горненского монастыря на западной окраине Иерусалима, за исключением расположенных там храмов.

"До сих пор нам выставляли счета, но мы не платили за само здание миссии и за Горненский монастырь. Когда-то это проходило спокойно, когда-то на наши счета налагались аресты, но потом наши юристы это все оспаривали. Риск заключается в том, что налог будет браться со здания миссии и зданий Горненского монастыря, кроме храмов. Возможно, даже ретроспективно", — сказал он.

"В Горненском монастыре без налога останется только центральный храм, а все даже кельи монашеские, не говоря уж о паломнических домах, подпадут под налог. И это будет просто крах", — сказал священник.