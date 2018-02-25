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Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
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Свинья в ЮАР научилась рисовать картины 

ФБА «Экономика сегодня» 3 часа назад
Спасенная с бойни свинья научилась рисовать, и теперь ее картины пользуются спросом у покупателей из Великобритании, США, Южной Кореи и Малайзии.
Спасенная с бойни в окрестностях Кейптауна свинья научилась рисовать.
Владелица животного Джоан Лефсон продала уже более 40 ее работ, одна из которых обошлась покупателю в £1,7 тыс., пишет Daily Mail.
Свинью назвали созвучно известному художнику Пабло Пикассо — Пигкассо.
По словам Лефсон, кисти — единственные предметы, которые Пигкассо не пытается съесть или уничтожить.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
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