Битва двух носорогов попала на видео

В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, пишет Daily Mail. Видео опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как два носорога ведут схватку за территорию, пытаясь нанести сопернику серьезные ранения с использованием рогов на носу.

Как отметил гид Тим Браун , который снял видео, подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление. По его словам, такие конфликты могут иметь летальный исход, если животные сопоставимы по размерам.

Ранее в Сети появилось видео, как два бегемота утопили носорога в борьбе за воду.