Ещё
Битва двух носорогов попала на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Битва двух носорогов попала на видео 

РИА Новости 4 часа назад
В Южной Африке сняли битву двух носорогов за территорию, пишет Daily Mail. Видео опубликовано на YouTube.
Инцидент произошел в старейшем африканском заповеднике Хлухлуве-Умфолози. На кадрах видно, как два носорога ведут схватку за территорию, пытаясь нанести сопернику серьезные ранения с использованием рогов на носу.
Как отметил гид Тим Браун, который снял видео, подобные битвы между носорогами — редкое, но при этом очень жестокое явление. По его словам, такие конфликты могут иметь летальный исход, если животные сопоставимы по размерам.
Ранее в Сети появилось видео, как два бегемота утопили носорога в борьбе за воду.
РИА Новости: последние новости
Генсек ООН приветствует резолюцию Совбеза по Сирии Президент Мексики не приехал в США из-за разговора с Трампом, пишут СМИ Палестинцы осудили готовящийся перенос посольства США в Иерусалим
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орнеллу Мути осудили за мошенничество13
Индийская актриса умерла во время свадьбы3
Россия разочаровала президента Эстонии80
«Я жена депутата»: скандал на борту «Аэрофлота»509
Финляндия заскучала по «сумасшедшим русским»81
Видео
Свинья в ЮАР научилась рисовать картины
В мире
Битва двух носорогов попала на видео
В мире
02:36
В центре Одессы захватили санаторий
Происшествия
00:31
Суд лишил любовницу Захарченко 20 млн рублей
Происшествия
01:00
Соловьев взбесил Панина
Шоу-бизнес
00:30
«Куриный кризис». KFC оказалась на грани краха
Компании В мире
01:00
Сын Ротару раскрыл тайну
Шоу-бизнес
01:00
70-летняя Ротару вышла замуж
Шоу-бизнес
01:02
«Говорящая голова, что с тебя взять?»: экс-командир «Беркута» ответил украинцу
Украина
00:32
-32! Москвичам посоветовали быть осторожными
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение