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Блогер о драке в студии: меня била «безумная ведьма»
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Украинский блогер заявил, что в эфире НТВ его била «безумная ведьма» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Facebook
Украинский политолог и блогер Дмитрий Суворов, подравшийся с ведущим НТВ Андреем Норкиным в эфире программы "Место встречи", рассказал в Facebook свою версию случившегося.
"Врать не стану — когда на меня навалилась охрана и "группа поддержки", меня прижали к полу, и безумная ведьма Елена Бойко била меня ногами по лицу (но не попадала…)", — отметил политолог.
"Не могу сказать, что победил, но не проиграл однозначно", — добавил Суворов.
Ведущий избил украинского эксперта в прямом эфире
По его словам, "очень смешно читать заголовки о том, что "Норкин избил Суворова"…". "Он на меня набросился, атака провалилась, я небезуспешно пошел в контратаку", добавил политолог.
Ранее Суворов опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором отметил, что произошедшее "даже дракой назвать не могу, мы просто потолкались и на этом все закончилось".
Причиной случившегося политолог назвал взрыв эмоций, когда немецкий депутат Андреас Мауер стал рассказывать о геноциде жителей Донбасса со стороны украинских военнослужащих. Инцидент имел место в прямом эфире телеканала НТВ 22 февраля. Сам Норкин отказался комментировать ситуацию.
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