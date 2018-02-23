Европа просит поддержки России

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Макрон и Меркель призвали Путина поддержать резолюцию по Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: AP Photo
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили президенту России Владимиру Путину письмо с призывом поддержать резолюцию СБ ООН по перемирию в Сирии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По данным агентства, Макрон и Меркель также планируют провести телефонные разговоры с Путиным "во второй половине дня в зависимости от результатов голосования в Совете Безопасности ООН".
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Ранее делегации Швеции и Кувейта распространили в Совбезе проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня в Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации. Режим перемирия должен вступить в силу через 72 часа после принятия резолюции. Согласно предложенной инициативе, через 48 часов после установления режима прекращения огня ООН должна начать доставку гуманитарных грузов. Также через 48 часов должна начаться экстренная медицинская эвакуация и должна быть снята блокада с четырех районов: Восточной Гуты, Ярмука, Фуа и Кефрайи. В тексте содержится положение, что режим прекращения огня не распространяется на операции против "Исламского государства", "Джебхат ан-Нусры" и "Аль-Каиды".
На заседании СБ ООН в четверг Россия распространила поправки к проекту резолюции. Россия предложила не ставить конкретные сроки установления режима прекращения огня, добавив требование к сторонам "остановить столкновения как можно скорее, проявить сдержанность и работать над немедленной деэскалацией и прочными гуманитарными паузами на территории Сирии как минимум на 30 дней" для безопасного проведения гуманитарных операций.
* Запрещенные в России террористические группировки.
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