В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов

При попытке выйти к линии соприкосновения в Донбассе двое украинских силовиков погибли и трое получили ранения. Диверсионно-разведывательная группа подорвалась на мине, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко , сообщает РИА Новости

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Рассадки. Двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине. Три человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Марочко сообщил, что инцидент произошел 24 февраля и пока скрывается от общественности и родственников пострадавших.