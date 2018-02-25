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В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов
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В ЛНР рассказали о гибели украинских диверсантов 

Рамблер 8 часов назад
Фото: РИА Новости
При попытке выйти к линии соприкосновения в Донбассе двое украинских силовиков погибли и трое получили ранения. Диверсионно-разведывательная группа подорвалась на мине, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произошло в районе населенного пункта Рассадки. Двое военнослужащих 46-го отдельного батальона специального назначения 54-й бригады ВСУ подорвались на собственной мине. Три человека получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
>> В ЛНР сообщили о перегруппировке сил ВСУ у линии соприкосновения
Марочко сообщил, что инцидент произошел 24 февраля и пока скрывается от общественности и родственников пострадавших.
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