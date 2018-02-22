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Умер Анатолий Решетников
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Умер Анатолий Решетников 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: 112.ua
Скончался актер Анатолий Решетников, сообщает телеканал "112 Украина".
"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", — заявил журналист Олег Вергелис в соцсетях.
По его словам, Решетников жил в Доме ветеранов сцены под Киевом.
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Актер — уроженец Киева. Он родился 22 июня 1923 года. В 1948-м окончил Киевский театральный институт. После завершения учебы начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.
Решетников также снимался в фильмах и телеспектаклях, среди которых "Огненный мост" и "Вдали от Родины".
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