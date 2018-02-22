Умер Анатолий Решетников

"Ушел из жизни патриарх отечественной сцены, народный артист Украины Анатолий Решетников. Помню его замечательного Сорина в "Чайке", запомнились другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки", — заявил журналист Олег Вергелис в соцсетях. Скончался актер Анатолий Решетников, сообщает телеканал "112 Украина".

По его словам, Решетников жил в Доме ветеранов сцены под Киевом.

Актер — уроженец Киева. Он родился 22 июня 1923 года. В 1948-м окончил Киевский театральный институт. После завершения учебы начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

Решетников также снимался в фильмах и телеспектаклях, среди которых "Огненный мост" и "Вдали от Родины".