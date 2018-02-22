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Великобритания испугалась России больше террористов
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Великобритания испугалась России больше террористов 

Lenta.ru 22 февраля 2018
Фото: Toby Melville / Reuters
Россия угрожает Великобритании больше, чем терроризм. Такое заявление сделал министр обороны страны Гэвин Уильямсон (Gavin Williamson). Его слова передает издание The Times в четверг, 22 февраля.
Уильямсон указал на все большее усиление Кремля: десятикратное увеличение числа подлодок в Атлантическом океане, рост присутствия России в Средиземном море и военные действия в Сирии. Он подчеркнул, что если не принять меры, то Соединенное Королевство будет «менее защищенным, чем должно быть».
Глава оборонного ведомства предложил увеличить расходы на военно-промышленные комплекс и реформировать силовые структуры. Это, по его словам, будет необходимо в случае военного столкновения между двумя государствами.
Слова Уильямсона идут вразрез с принятой в 2015 году стратегией безопасности страны. Тогда угрозой номер один для Великобритании был назван терроризм. Однако министр отметил, что «противостояние между государствами значительно усилилось за последние несколько лет».
Ранее в феврале сообщалось, что военнослужащие из Великобритании отрабатывали действия танковых соединений на территории Эстонии, на случай войны России и НАТО. По мнению офицеров, именно танковые соединения будут одними из наиболее эффективных против «российской агрессии». При этом военные признают, что Россия сегодня обладает большой оборонной мощью и современным оружием.
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