Обзор зарубежных СМИ: «Грех России»

«Будь мы Россией, сказали бы, что мы под допингом»

Немец Вольфганг Пихлер , бывший тренером женской сборной России по биатлону во время Олимпиады 2014 года в Сочи, заявил Aftonbladet, что будь биатлонная команда Швеции, которую он ныне возглавляет, Россией, то все сказали бы, что они «под допингом», так как результаты его молодых подопечных на Играх 2018 года в Пхенчхане впечатляют. Также Пихлер подчеркнул, что не думает, будто применение допинга российскими спортсменами «организовывалось на государственном уровне».

Европа потеряет 49 миллионов человек

К 2050 году Европа потеряет 49 миллионов человек среди работоспособного населения в возрасте от 20 до 64 лет, сообщают со страниц Atlantico французские экономисты Жан-Мишель Буссмар и Мишель Годе. Эксперты указывают на то, что в 2016 году в Европе впервые «количество гробов превысило число колыбелей», то есть количество умерших — количество рожденных, а также на старение населения и миграционные потоки из Азии, Африки и с Ближнего Востока. По их словам, все это может стать причиной «демографического шока» в Старом свете.

«Грех России»

Французский лыжник Морис Манифика заявил, что не удивлен трем медалям, которые в лыжных гонках на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане выиграл россиянин Денис Спицов , однако через четыре года может «всплыть» информация, что он принимал в это время допинг, сообщает Expressen. Позже француз объяснил, что имел в виду прошлое сборной России, «грех», который она сейчас «искупает».

«Армата»: нет денег, есть санкции

Британская газета Times сообщает, что «разрекламированный» российский танк Т-14 «Армата» «забуксовал» из-за нехватки денег и санкций. По словам автора статьи, ввод Т-14 в эксплуатацию состоится несколькими годами позже именно по этим причинам, а также в связи с проблемами в программном обеспечении. Сложившуюся ситуацию журналист считает «полным провалом» Минобороны России

Донбасс: война, разруха, блокада