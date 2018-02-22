В Киргизии потребовали очистить милицию от «оборотней»

Президент Киргизии потребовал очистить милицию от «оборотней»

Сооронбай Жээнбеков напомнил министру, что перед ним поставлена серьезная задача. По его словам, последние социологические исследования, проведенные в республике международными организациями, показали: общество особенно тревожит уровень коррупции в госструктурах, и очень часто респонденты упоминают эту проблему в связи с МВД.

Немногим ранее глава Киргизии провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась коррупция среди чиновников. По словам Сооронбая Жээнбекова, он проанализировал работу правоохранительных и надзорных органов и дал ей неудовлетворительную оценку. Президент Киргизии привел тревожную статистику расследования различных преступлений — только 12 процентов обвиняемых были действительно привлечены к ответственности. При этом основная масса уголовных дел рассыпается еще до суда. Тем временем

В Киргизии выявлена группа наркоторговцев, состоящая из бывших и действующих сотрудников милиции. Изъято около восьми килограммов гашиша. Преступную группу выявили в результате совместной операции служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и внутренних расследований МВД Киргизии. Один из задержанных на момент разоблачения занимал должность замначальника управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по двум областям.