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В Киргизии потребовали очистить милицию от «оборотней»
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Президент Киргизии потребовал очистить милицию от «оборотней» 

Российская Газета 22 февраля 2018
Фото: Пресс-служба президента КР
Усилить работу по очищению органов внутренних дел от коррупционеров и преступников потребовал от главы МВД Улана Исраилова президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Глава республики заявил, что недопустимо, когда милицейскую форму носят люди, связанные с криминалитетом и наркоторговлей.
Сооронбай Жээнбеков напомнил министру, что перед ним поставлена серьезная задача. По его словам, последние социологические исследования, проведенные в республике международными организациями, показали: общество особенно тревожит уровень коррупции в госструктурах, и очень часто респонденты упоминают эту проблему в связи с МВД.
Немногим ранее глава Киргизии провел заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась коррупция среди чиновников. По словам Сооронбая Жээнбекова, он проанализировал работу правоохранительных и надзорных органов и дал ей неудовлетворительную оценку. Президент Киргизии привел тревожную статистику расследования различных преступлений — только 12 процентов обвиняемых были действительно привлечены к ответственности. При этом основная масса уголовных дел рассыпается еще до суда.

Тем временем

В Киргизии выявлена группа наркоторговцев, состоящая из бывших и действующих сотрудников милиции. Изъято около восьми килограммов гашиша. Преступную группу выявили в результате совместной операции служб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и внутренних расследований МВД Киргизии. Один из задержанных на момент разоблачения занимал должность замначальника управления службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по двум областям.
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