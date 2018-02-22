Радиация и рак: база США угрожает всей Европе

РЕН ТВ сообщает, что военная база США на Азорских островах стала «объектом пристального внимания экологов».

По данным телеканала, у жителей деревень, расположенных неподалеку от бывшей базы, все чаще находят онкологические заболевания.

Местные жители заподозрили, что на базе «не только заправляют самолеты», и организовали частное исследование почвы и воды. В результате «райский остров» оказался «свалкой радиоактивных отходов».

РЕН ТВ отмечает, что американские военные поставили всю Европу «на грань глобальной экологической катастрофы», оставив на базах «тонны ядерных отходов, химическое и биологическое оружие».

Телеканал также упомянул военный лагерь «Век» проекта «Ледяной червь» на территории Гренландии. База представляла собой сотни тоннелей протяженностью в три километра: жилье для военных, магазины, больница, кинотеатр и церковь под толщей льда. По данным РЕН ТВ, из-за жары летом 2017 лед там растаял, и на месте лагеря образовалась гигантская воронка.

Экологи опасаются, что токсичные отходы с американских баз попадут в атмосферу и в мировой океан, подчеркивает канал.

База ВВС Ладжес на португальском острове Терсейра (Азорский архипелаг) считалась одной из ключевых для США благодаря стратегически выгодному положению — между двумя континентами — Европой и Америкой.