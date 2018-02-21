Сербия отказалась поддерживать санкции против РФ

Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА «Новости».

«Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии», — сказал Вучич во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде.

Сергей Лавров находится с двухдневным визитом в Сербии, посвященном 180-летию установления дипломатических отношений двух стран.