США пригрозили Асаду применением силы

Американские власти не исключают военного решения конфликта в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли. В четверг она выступила в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).
"Военное решение всегда рассматривается (Вашингтоном) в отношении любой ситуации", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Хейли указала, что США "не хотят находиться в центре сирийского конфликта", однако Вашингтон считает необходимым сделать все, чтобы помочь сирийцам, в отношении которых, по ее словам, применяется химическое оружие.
Постпред США в ООН также напомнила, что Белый дом продолжают оказывать давление на Москву, которая, по ее утверждению, "защищает режим" президента Сирии Башара Асада, передает ТАСС.
Напомним, в апреле прошлого года ВС США по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение химоружия в провинции Идлиб.