США пригрозили Асаду применением силы

Хейли не исключила военного решения конфликта в Сирии

Американские власти не исключают военного решения конфликта в Сирии. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли . В четверг она выступила в Институте политики Чикагского университета (штат Иллинойс).

"Военное решение всегда рассматривается (Вашингтоном) в отношении любой ситуации", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Хейли указала, что США "не хотят находиться в центре сирийского конфликта", однако Вашингтон считает необходимым сделать все, чтобы помочь сирийцам, в отношении которых, по ее словам, применяется химическое оружие.

Постпред США в ООН также напомнила, что Белый дом продолжают оказывать давление на Москву, которая, по ее утверждению, "защищает режим" президента Сирии Башара Асада , передает ТАСС