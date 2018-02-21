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Появились данные о численности ЧВК «Вагнера»
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Появились данные о численности ЧВК «Вагнера» 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Численность ЧВК «Вагнера» составляет более 3600 человек, ее содержание обходится в 17,4 млрд рублей. Такие данные приводит Republic со ссылкой на членов группы и офицеров Минобороны и ФСБ.
По их данным, впервые наемники группы Вагнера появились в Сирии в 2013 году. Бойцы, набранные компанией «Славянский корпус», должны были охранять нефтепровод и склад в Дейр-эз-Зоре, но вместо этого им приказали поддержать повстанцев в провинции Хомс. Наемники попали в засаду боевиков запрещенной в РФ организации «ИГ», потерпели поражение и покинули Сирию.
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Руководители «Славянского корпуса» Евгений Сидоров и Вадим Гусев были осуждены по статье «наемничество» и получили по три года колонии.
Весной 2014 года наемников заметили в Крыму, затем они участвовали в боях на юго-востоке Украины. В 2015 году у них появился свой лагерь на хуторе Молькино в Краснодарском крае.
По данным издания, руководит ЧВК Дмитрий Уткин — его позывной «Вагнер». В Сети есть фотография, где он находится рядом с Владимиром Путиным на приеме в честь дня Героев Отечества в Кремле.
Из 3600 контрактников около 2500 находятся в Сирии. По данным издания, средняя зарплата бойцов в Сирии составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей.
По словам собеседников издания, деньги на содержание ЧВК дают частные инвесторы. В основном они уходят на зарплаты бойцам, а также на компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение.
 Ещё 6 источников 
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