Появились данные о численности ЧВК «Вагнера»

ФСБ. Численность ЧВК «Вагнера» составляет более 3600 человек, ее содержание обходится в 17,4 млрд рублей. Такие данные приводит Republic со ссылкой на членов группы и офицеров Минобороны

По их данным, впервые наемники группы Вагнера появились в Сирии в 2013 году. Бойцы, набранные компанией «Славянский корпус», должны были охранять нефтепровод и склад в Дейр-эз-Зоре, но вместо этого им приказали поддержать повстанцев в провинции Хомс. Наемники попали в засаду боевиков запрещенной в РФ организации «ИГ» , потерпели поражение и покинули Сирию.

Весной 2014 года наемников заметили в Крыму, затем они участвовали в боях на юго-востоке Украины. В 2015 году у них появился свой лагерь на хуторе Молькино в Краснодарском крае.

По данным издания, руководит ЧВК Дмитрий Уткин — его позывной «Вагнер». В Сети есть фотография, где он находится рядом с Владимиром Путиным на приеме в честь дня Героев Отечества в Кремле.

Из 3600 контрактников около 2500 находятся в Сирии. По данным издания, средняя зарплата бойцов в Сирии составляет 240 тысяч рублей в месяц, на базе — около 80 тысяч рублей.

По словам собеседников издания, деньги на содержание ЧВК дают частные инвесторы. В основном они уходят на зарплаты бойцам, а также на компенсации родственникам погибших, питание и снаряжение.