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Германия начала массово высылать грузин
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Германия начала массово высылать грузин 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Из Германии начали массово выдворять грузинских граждан, которые нарушили условия пребывания на территории Евросоюза. Об этом пишет в среду, 21 февраля, агентство InterPressNews со ссылкой на консульство Грузии.
«Из Федеративной Республики Германия вчера была осуществлена очередная реадмиссия, возвращены 65 граждан», — заявили в дипмиссии.
По данным агентства, эту информацию распространяют в соцсетях и проживающие в стране грузины. Они пишут, что выдворенные люди проживали в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберге. Также сообщается, что на ближайшее время назначено множество судебных заседаний по аналогичным делам, причем все они решаются крайне быстро.
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С марта 2017 года между Грузией и ЕС установлен безвизовый режим. Жители республики могут находиться в странах Евросоюза и Шенгена 90 дней в течение полугода, но при этом для работы или учебы виза им нужна. Нарушителей депортируют в Грузию и штрафуют на три тысячи евро, также им запрещают въезд в ЕС в течение пяти лет.
Ранее 21 февраля сообщалось, что власти германского Франкфурта обвинили в проведении политики преследования нищих цыган. Чиновников заподозрили в намеренном изгнании бездомных цыганских мигрантов.
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