Обзор зарубежных СМИ: «Запретите Олимпиады»

«Запретите Олимпиады»

Американская журналистка российского происхождения Юлия Иоффе на страницах журнала Atlantic призвала запретить Олимпийские игры. По ее словам, Олимпиады «не нужны» никому, кроме спортсменов и «диктаторов», а единственные результаты Игр — это подпитка коррупции, бессмысленное расточительство, возбуждение национализма, легитимное «прикрытие» авторитарных лидеров и «онанистическая подмена геополитических трений».

Европа может отвернуться от Украины

Реформа украинской госкомпании «Нафтогаз» имеет «огромное» политическое значение для всей Европы, сообщает хорватское издание Advance. По словам автора публикации, Украина начала реформу своего газового сектора из-за серьезных экономических проблем, а мешает строительству российского газопровода «Северный поток — 2», чтобы избежать сокращения доходов от транзита газа из России в Европу. Между тем то, как медленно продвигается реформа, свидетельствует о недостатке политической воли у чиновников Украины, разладе внутри местной элиты, а также о разногласиях с руководством «Нафтогаза». Все это негативно отражается на репутации Украины и способно изменить мнение европейцев о стране, как «хорошей альтернативе» «Газпрому» , изменить их мнение о «Северном потоке — 2», а также посеять «геополитические разногласия» в самой Европе, так как, например, Дания всячески сопротивляется его строительству.

«Россия растет»

Шведская газета Dagens Nyheter сообщает, что экономика России «потихоньку оживает». Издание отмечает, что после двух подряд лет падения в 2017 году российская экономика выросла, а Всемирный банк прогнозирует России рост в течение двух ближайших лет. Также газета обращает внимание на высокие цены на нефть, на рост сельского хозяйства России, в частности, на лидерство страны в экспорте пшеницы в 2017 году, на 15-процентное сокращение доли россиян, утверждающих, что экономят на еде, а также тех, кто считает себя бедными. Кроме того, Чемпионат мира по футболу 2018 года поспособствует росту туристического и гостиничного бизнесов.

Крушельницкого назвали «подлецом»

Американский журнал Time рассказал о последствиях обнаружения допинга в крови российского призера Олимпиады 2018 года в Пхенчхане Александра Крушельницкого. Накануне допинг-проба Б керлингиста дала положительный результат на мельдоний. По словам автора статьи, если бы Крушельницкий не был русским, то все «посмеялись бы», так как керлинг — «спокойная и легкая» игра. Однако предыдущий допинговый скандал, в результате которого сборная России была отстранена от Игр-2018, «усложняет ситуацию». Журналист полагает, что мельдоний в крови Крушельницкого «ставит под угрозу» появление флага России на церемонии закрытия нынешних соревнований, что допускали в МОК, а также само восстановление права России на участие в Олимпиадах.

«Следует ли наказывать российских спортсменов из-за одного подлеца?» — удивился он.

«Случайная ядерная война»

Экс-генерал вооруженных сил Германии Харальд Куят уверен, что ядерная война может начаться «случайно», сообщает Contra Magazin. По словам бывшего военного, хакерство, кибертехнологии и технические проблемы являются «значительными рисками», а России и Западу следует модернизировать системы управлением безопасностью и укреплять доверие в военной сфере, чтобы не «оказаться втянутыми в ядерную войну».