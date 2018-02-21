Население Украины сократится вдвое 

К концу XXI века численность населения Украины, по прогнозам экспертов, составит около 20 миллионов человек — это примерно в два раза меньше, чем сейчас. Основными причинами, вероятно, станут массовая эмиграция, высокая смертность и низкая рождаемость, которые могут сохраниться на несколько десятков лет, сообщает ТАСС.
На сегодняшний день точного числа жителей страны никто не знает — последняя перепись проводилась в 2001 году. Тогда на Украине проживало 48,5 миллионов человек. При переписи 1989 года этот показатель равнялся 52 миллионам.
Как пояснил агентству политолог Руслан Бортник, ежегодно население Украины уменьшается примерно на 200 тысяч человек. Это происходит, отметил он, в том числе из-за миграции. «По разным оценкам, сегодня за границей находятся от трех до восьми миллионов украинцев, фактически эмигрировавших из страны в рамках трудовой миграции. Еще не меньшее количество украинцев являются сезонными работниками, которые пользуются безвизовым режимом с ЕС и какими-то "короткими программами"», — сказал Бортник.
В Национальной академии наук добавили, что в 2018 году страна попала в топ-5 государств с самой низкой рождаемостью — показатель упал на 18 процентов. Академик Элла Либанова рассказала, что на Украине исчерпан потенциал демографического роста — то есть слишком мало молодежи и слишком много пожилых людей.
Ранее 20 февраля украинское издание NewsOne со ссылкой на государственную службу статистики сообщило, что в 2017 году население страны уменьшилось на 198,1 тысячи человек.