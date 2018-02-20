Пьяный ветеран АТО забросал гранатами соседей и расстрелял полицию

В селе Залесье Киевской области Украины бывший участник АТО (антитеррористической операции на востоке страны) обстрелял своих соседей и забросал их гранатами, после чего открыл огонь по сотрудникам полиции. Об этом в своем Facebook сообщил глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Инцидент произошел вечером в понедельник. 53-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автоматического оружия по соседям, после чего кинул две гранаты в их двор.

Также бывший участник АТО в Донбассе открыл прицельный огонь по прибывшим на место сотрудникам полиции и метнул в них боевую гранату. Мужчина попытался скрыться на служебном автомобиле полицейских, но был задержан правоохранителями.

В результате инцидента пострадали два человека — соседи стрелка. Полицейские указали, что у мужчины были изъяты 40 гильз калибра 5,45, обломки гранаты Ф-1, две чеки и два кольца от гранаты, патроны, автомат АК-47, магазины от него и револьвер. Против него возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство, незаконном обращении с оружием и угрозе и насилии в отношении правоохранителей.

15 февраля два морских пехотинца ВСУ в состоянии алкогольного опьянения расстреляли четырех своих сослуживцев. Убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское в Донецкой области.